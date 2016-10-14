Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин подписал закон о размещении авиации ВС РФ в Сирии

Пятница, 14 октября 2016, 11:45

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории Сирии размещается авиационная группа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Соответствующий документ 14 октября опубликован на сайте Кремля.

Законом ратифицируется соглашение между РФ и Сирией, подписанное в Дамаске 26 августа 2015 года. Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты подписания закона.

Согласно документу, авиационная группа находится на территории Сирии "по просьбе сирийской стороны" и дислоцируется на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия, который предоставляется в пользование РФ на безвозмездной основе.

"Применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами .... Сирийская сторона не предъявляет никаких претензий РФ, ее авиационной группе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с деятельностью российской авиационной группы и ее личного состава", - говорится в документе.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Последние новости
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
Все новости...
Реклама: