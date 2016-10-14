СБУ знайшла на Луганщині два схрони зі зброєю
П'ятниця, 14 жовтня 2016, 12:26
За минулу добу при спробі вивезти зброю з зони АТО СБУ затримано трьох осіб, а на Луганщині у Попаснянському районі та поблизу Лисичанська ліквідовано два схрони.
Як повідомляє прес-служба СБУ, загалом вилучено пʼять ручних гранатометів, сімдесят гранат, сім мін, чотирнадцять пострілів до гранатометів, два саморобні вибухові пристрої, майже одну тисячу набоїв різного калібру.
За вказаними фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України.
Українська правда