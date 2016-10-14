Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ нашла в Луганской области два схрона с оружием

Пятница, 14 октября 2016, 12:26

За минувшие сутки при попытке вывезти оружие из зоны АТО СБУ задержаны три человека, а в Луганской области в Попаснянском районе и вблизи Лисичанска ликвидированы два тайника.

 
Фото пресс-службы СБУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, в общем изъято пять ручных гранатометов, семьдесят гранат, семь мин, четырнадцать выстрелов к гранатометам, два самодельных взрывных устройства, почти одну тысячу патронов различного калибра.

 
Фото пресс-службы СБУ

По указанным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Последние новости
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
Все новости...
Реклама: