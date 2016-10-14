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Асад заявив, що у Сирії "ситуація, схожа на холодну війну у стадії розвитку"

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 13:58

Президент Сирії Башар Асад, режим якого підтримує керівництво РФ, заявив, що наразі можна спостерігати "ситуацію, схожу на холодну війну у стадії розвитку".

Про це союзник Путіна заявив в інтерв'ю російській газеті "Комсомольская правда", коментуючи питання, чи не турбує його, що конфлікт у Сирії переросте у Третю світову. 

"Цей термін ("третя світова війна") часто використовується, особливо після недавньої ескалації, що стосується ситуації у Сирії. На сьогоднішній день ми спостерігаємо ситуацію, схожу на холодну війну у стадії розвитку. Це щось, що з'явилося зовсім недавно, тому що я думаю, що Захід, і особливо США, не зупинили Холодну війну навіть після розпаду СРСР", - заявив він.

Асад додав, що головна мета  конфлікту у Сирії - "зберегти американську гегемонію над світом".

"Тому запах війни, яку ви описали як Третю світову війну, відчувається у повітрі, але це ще не пряме військове зіткнення. Хоча воно має військову, терористичну і політичну складову", - додав він.

При цьому Асад заявив, що джерело проблеми - тероризм.

"Не має значення, хто зараз втручається у сирійські справи, найважливіше - хто підтримує терористів щодня і щогодини. ... Росія, Іран і Хезболла - це наші постійні союзники, і вони знаходяться тут (у Сирії) на легальній основі. Вони воюють проти терористів, але є інші країни, які втручаються саме з метою підтримки терористів", - заявив президент Сирії.

Теми: СиріяРосіявійна
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