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Асад заявил, что в Сирии "ситуация, похожая на холодную войну в стадии развития"

Пятница, 14 октября 2016, 13:58

Президент Сирии Башар Асад, режим которого поддерживает руководство РФ, заявил, что сейчас можно наблюдать "ситуацию, похожую на холодную войну в стадии развития".

Об этом союзник Путина заявил в интервью российской газете "Комсомольская правда", комментируя вопрос, не беспокоит ли его, что конфликт в Сирии перерастет в Третью мировую.

"Этот термин ("третья мировая война") часто используется, особенно после недавней эскалации, что касается ситуации в Сирии. На сегодняшний день мы наблюдаем ситуацию, похожую на холодную войну в стадии развития. Это то, что появилось совсем недавно, поскольку я думаю, что Запад, и особенно США, не остановили Холодную войну даже после распада СССР", - заявил он.

Асад добавил, что главная цель конфликта в Сирии - "сохранить американскую гегемонию над миром".

"Поэтому запах войны, которую вы описали как Третью мировую войну, чувствуется в воздухе, но это еще не прямое военное столкновение. Хотя оно имеет военную, террористическую и политическую составляющую", - добавил он.

При этом Асад заявил, что источник проблемы - терроризм.

"Не имеет значения, кто сейчас вмешивается в сирийские дела, самое важное - кто поддерживает террористов ежедневно и ежечасно. ... Россия, Иран и Хезболла - это наши постоянные союзники, и они находятся здесь (в Сирии) на легальной основе. Они воюют против террористов, но есть другие страны, которые вмешиваются именно с целью поддержки террористов", - заявил президент Сирии.

Темы: СирияРосcиявойна
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