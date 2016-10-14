У центрі Києва тривають урочистості до Дня захисника: готують ходу і концерти

У центрі Києва тривають урочисті заходи з нагоди Дня захисника України.

Зокрема, біля пам'ятника Тарасу Шевченку на вул.Володимирській зібралися учасники планованої ходи"Марш Слави Героїв", яку ВО "Свобода" проводить з нагоди 74-ї річниці створення Української повстанської армії.

Хода пройде Хрещатиком, через Майдан Незалежності і завершиться святковим концертом групи на Михайлівській площі.

Перед цим на центральній вулиці Києва тривало віче, участь у якому також брали представники та активісти "Свободи".

Роман Кравець

Згодом ГО "Товариство сприяння збройним силам України та Військово-морського флоту" і Цивільний корпус "Азов" планують провести Марш Нації- хода центральними вулицями міста на честь дня українського козацтва, УПА та захисників України.

У ньому візьмуть участь представники "Правого сектора", об'єднання "С14" та інші організації.

Після закінчення ходи на Софійській площі заплановано проведення урочистого мітингу.

Як відомо, раніше начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко заявив, що з метою недопущення порушень правопорядку під час проведення заходів із нагоди відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі.