Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Киева продолжаются торжества ко Дню защитника: готовят шествие и концерты

Пятница, 14 октября 2016, 15:14

В центре Киева продолжаются торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Украины.

В частности, у памятника Тарасу Шевченко на ул.Владимирской собрались участники планируемой ходы "Марш Славы Героев", которую ВО "Свобода" проводит по случаю 74-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Шествие пройдет по Крещатику, через Майдан Независимости и завершится праздничным концертом группы на Михайловской площади.

Перед этим на центральной улице Киева продолжалось вече, участие в котором также принимали представители и активисты "Свободы".

 
<img alt=
 
Роман Кравец

Позже ОО "Общество содействия вооруженным силам Украины и Военно-морского флота" и Гражданский корпус "Азов" планируют провести "Марш нации" - шествие по центральным улицам города в честь дня украинского казачества, УПА и защитников Украины.

В нем примут участие представители "Правого сектора", объединение "С14" и другие организации.

После окончания шествия на Софийской площади запланировано проведение торжественного митинга.

Как известно, ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что с целью недопущения нарушений правопорядка во время проведения мероприятий по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника Украины правоохранители будут нести службу в усиленном режиме.

Темы: Киевпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
Все новости...
Реклама: