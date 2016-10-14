Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франковске во дворе офиса миссии ОБСЕ взорвали гранату

Пятница, 14 октября 2016, 15:53
Во Франковске во дворе офиса миссии ОБСЕ взорвали гранату

В Ивано-Франковске во дворе здания, где расположен офис миссии ОБСЕ в Украине, ночью взорвали гранату.

Как сообщает местное издание "Галка", это произошло около 1:20 ночи 14 октября.

Местные жители услышали взрыв и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный фасад ресторана "Фамилия" и разбитые окна.

Издание отмечает, что в этом здании расположен офис миссии ОБСЕ в Украине. И именно в этом дворе раньше парковались автомобили наблюдателей.

В ночь на 7 сентября неизвестный поджег одну из машин миссии. Виновника до сих пор не нашли. Правоохранители пока эти два инцидента не связывают.

В результате взрыва никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полиция установила, что вероятно взорвалась граната ГРД-5. Открыто уголовное производство по статье 296, ч.4 (заранее спланированное хулиганство, для нанесения телесных повреждений или повреждения имущества) и ч1. в 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Поиски злоумышленника продолжаются.

 
 

Украинская правда

Темы: Ивано-ФранковскОБСЕполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Ивано-Франковск
Зеленский посетил военных в больнице Ивано-Франковска
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
Последние новости
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
Все новости...
Реклама: