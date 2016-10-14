Во Франковске во дворе офиса миссии ОБСЕ взорвали гранату

В Ивано-Франковске во дворе здания, где расположен офис миссии ОБСЕ в Украине, ночью взорвали гранату.

Как сообщает местное издание "Галка", это произошло около 1:20 ночи 14 октября.

Местные жители услышали взрыв и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный фасад ресторана "Фамилия" и разбитые окна.

Издание отмечает, что в этом здании расположен офис миссии ОБСЕ в Украине. И именно в этом дворе раньше парковались автомобили наблюдателей.

В ночь на 7 сентября неизвестный поджег одну из машин миссии. Виновника до сих пор не нашли. Правоохранители пока эти два инцидента не связывают.

В результате взрыва никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полиция установила, что вероятно взорвалась граната ГРД-5. Открыто уголовное производство по статье 296, ч.4 (заранее спланированное хулиганство, для нанесения телесных повреждений или повреждения имущества) и ч1. в 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Поиски злоумышленника продолжаются.

Украинская правда