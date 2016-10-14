Під посольством РФ у Києві відбулися дві акції: "спалили" Путіна

Під посольством Росії в Києві проходить дві акції проти політики російської влади - "Стоп Путін" та на підтримку кримських татар, яких було затримано 12 жовтня у Криму.

За даними Укрінформу, учасники акції "Стоп Путін" озвучили три вимоги - вивести російські війська з території України, посилити місію ОБСЄ і забезпечити її цілодобове патрулювання у зоні бойових дій, звільнити полонених.

"Ця акція - як закріплення того, що ухвалили у ПАРЄ... По всьому світу українців багато, і ми маємо боронити свою державу", - сказала учасниця акції Віра Савченко.