Під посольством РФ у Києві відбулися дві акції: "спалили" Путіна
Під посольством Росії в Києві проходить дві акції проти політики російської влади - "Стоп Путін" та на підтримку кримських татар, яких було затримано 12 жовтня у Криму.
За даними Укрінформу, учасники акції "Стоп Путін" озвучили три вимоги - вивести російські війська з території України, посилити місію ОБСЄ і забезпечити її цілодобове патрулювання у зоні бойових дій, звільнити полонених.
"Ця акція - як закріплення того, що ухвалили у ПАРЄ... По всьому світу українців багато, і ми маємо боронити свою державу", - сказала учасниця акції Віра Савченко.
Учасники акції тримали плакати "Путін - терорист №1", "Росія, геть з України" та інші. Наприкінці акції протестувальники спалили плакат із зображенням Путіна.
Акція "Стоп Путін" 14 жовтня відбудеться також у 60 країнах світу.
Учасники іншої акції, які протестували проти затримання в окупованому Криму кримських татар та незаконних обшуків, тримали таблички з іменами в'язнів ФСБ. Вони розповіли історії затриманих 12 жовтня в Криму і наголосили на політичній вмотивованості цих переслідувань.
Як зазначили організатори акції, щодня миготять десятки імен і прізвищ затриманих і засуджених у Криму, але розуміння, за що їх переслідують, немає, тому вони прийшли розповісти, що це "звичайні люди, яких серед нас безліч".