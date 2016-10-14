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Під посольством РФ у Києві відбулися дві акції: "спалили" Путіна

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 16:31

Під посольством Росії в Києві проходить дві акції проти політики російської влади - "Стоп Путін" та на підтримку кримських татар, яких було затримано 12 жовтня у Криму.

За даними Укрінформу,  учасники акції "Стоп Путін" озвучили три вимоги - вивести російські війська з території України, посилити місію ОБСЄ і забезпечити її цілодобове патрулювання у зоні бойових дій, звільнити полонених. 

"Ця акція - як закріплення того, що ухвалили у ПАРЄ... По всьому світу українців багато, і ми маємо боронити свою державу", - сказала учасниця акції Віра Савченко.

Учасники акції тримали плакати "Путін - терорист №1", "Росія, геть з України" та інші. Наприкінці акції протестувальники спалили плакат із зображенням Путіна. 

Акція "Стоп Путін" 14 жовтня відбудеться також у 60 країнах світу. 

Учасники іншої акції, які протестували проти затримання в окупованому Криму кримських татар та незаконних обшуків, тримали таблички з іменами в'язнів ФСБ. Вони розповіли історії затриманих 12 жовтня в Криму і наголосили на політичній вмотивованості цих переслідувань. 

Як зазначили організатори акції, щодня миготять десятки імен і прізвищ затриманих і засуджених у Криму, але розуміння, за що їх переслідують, немає, тому вони прийшли розповісти,  що це "звичайні люди, яких серед нас безліч".

 
 
Фото Крим SOS

Теми: РосіяКиїв
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