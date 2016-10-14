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Под посольством РФ в Киеве прошли две акции: "сожгли" Путина

Пятница, 14 октября 2016, 16:31

Под посольством России в Киеве проходит две акции против политики российских властей - "Стоп Путин" и в поддержку крымских татар, которые были задержаны 12 октября в Крыму.

По данным Укринформа, участники акции "Стоп Путин" озвучили три требования - вывести российские войска с территории Украины, усилить миссию ОБСЕ и обеспечить ее круглосуточное патрулирование в зоне боевых действий, освободить пленных.

"Эта акция - как закрепление того, что приняли в ПАСЕ ... По всему миру украинцев много, и мы должны защищать свое государство", - сказала участница акции Вера Савченко.

Участники акции держали плакаты "Путин - террорист №1", "Россия, вон из Украины" и другие. В конце акции протестующие сожгли плакат с изображением Путина.

Акция "Стоп Путин" 14 октября состоится также в 60 странах мира.

Участники другой акции, протестовавшие против задержания в оккупированном Крыму крымских татар и незаконных обысков, держали таблички с именами заключенных ФСБ. Они рассказали истории задержанных 12 октября в Крыму и отметили политической мотивированности этих преследований.

Как отметили организаторы акции, ежедневно мелькают десятки имен и фамилий задержанных и осужденных в Крыму, но понимание, за что их преследуют, нет, поэтому они пришли рассказать, что это "обычные люди, которых среди нас множество".

 
 
Фото Крим SOS

Темы: РосcияКиев
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