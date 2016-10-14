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Порошенко: Мінський процес гальмується через російський маскарад

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 17:26
Порошенко: Мінський процес гальмується через російський маскарад

Президент Петро Порошенко заявляє, що війна на Донбасі триває, а Мінський процес гальмується через російський "маскарад".

Про це він написав у своїй статті для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою "Кінець маскараду", повідомляє УНІАН.

"З більш ніж 800 обстрілами з російської сторони у вересні і більше 500 вже в цьому місяці війна триває, і є всі підстави вважати, що Мінський процес гальмується через нескінченний російський маскарад", - додав Порошенко.

На переконання президента, прийшов час змінити бачення істинних намірів Росії, адже вони загрожують не тільки Україні, але й безпеці і стабільності Європи.

Порошенко також заявив, що всього кілька років тому не повірив би, що одного разу Росія може знову вибрати шлях агресії проти дружнього сусіда, яким була Україна.

"Після військової кампанії в Грузії багато хто продовжував вірити в повернення Кремля до післявоєнного порядку, заснованого на силі права, а не праві сили", - заявив він.

"Я теж вірив у це, але зараз я по-іншому сприймаю цю Росію після наказу Кремля про незаконну анексію Криму, а потім і військовий наступ на схід моєї країни. Він зрежисував маскарад "зелених чоловічків" на півострові і прокрався на Донбас, стверджуючи, що "нас там немає", - додав президент.

Теми: ПорошенкоНімеччина
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