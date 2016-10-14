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Порошенко: Минский процесс тормозится из-за российского маскарада

Пятница, 14 октября 2016, 17:26
Порошенко: Минский процесс тормозится из-за российского маскарада

Президент Петр Порошенко заявляет, что война на Донбассе продолжается, а Минский процесс тормозится из-за российского "маскарада".

Об этом он написал в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung под названием "Конец маскарада", сообщает УНИАН.

"С более чем 800 обстрелами с российской стороны в сентябре и более 500 уже в этом месяце война продолжается, и есть все основания считать, что Минский процесс тормозится из-за бесконечного российского маскарада", - добавил Порошенко.

По убеждению президента, пришла пора изменить видение истинных намерений России, ведь они угрожают не только Украине, но и безопасности и стабильности Европы.

Порошенко также заявил, что всего несколько лет назад не поверил бы, что однажды Россия может снова выбрать путь агрессии против дружественного соседа, каким была Украина.

"После военной кампании в Грузии многие продолжали верить в возвращение Кремля к послевоенному порядку, основанному на силе права, а не праве силы", - заявил он.

"Я тоже верил в это, но сейчас я по-другому воспринимаю эту Россию после приказа Кремля о незаконной аннексии Крыма, а затем и военном наступлении на восток моей страны. Он срежиссировал маскарад "зеленых человечков" на полуострове и прокрался на Донбасс, утверждая, что "нас там нет", - добавил президент.

Темы: ПорошенкоГермания
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