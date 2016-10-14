Лещенко: Санкцій України проти РФ немає вже місяць - тривають "торги"

В Україні з 16 вересня не діють санкції проти Росії, російських громадян та компаній, а продовження санкцій немає, оскільки "тривають торги".

Про це 14 жовтня заявив нардеп від БПП Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

"16 вересня 2015 указом президента Порошенка було введено санкції терміном на один рік. 16 вересня 2016 санкції закінчилися. І вже місяць немає указу Порошенка про поновлення санкції. Тобто США тримають санкції проти Росії, Канада тримає, Євросоюз тримає - а Україна ні", - зазначив він.

Нардеп додав, що за інформацією джерел, продовження санкцій немає, оскільки "тривають торги".

"Це чергова корупційна тема. За певну суму можна викреслити себе з санкційного списку. Або включити туди свого конкурента - і отримати монополію на ринку", - зазначив він.

Як відомо, ПАРЄ ще в 2014 році впровадила політичні санкції проти РФ через що Росія залишила залу ПАРЄ. Цього року президент асамблеї Педро Аграмунт закликав повернути Росію, але його пропозиція викликала опір ключових політичних груп.

12 жовтня 2016 року Парламентська асамблея Ради Європи затвердила поправку до резолюції щодо України, в якій закликала країни-члени ЄС зберігати санкції попри економічні втрати.

Українська правда