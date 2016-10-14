У Брюсселі активісти вимагали від Кремля припинити війну в Україні

У Брюсселі українські активісти і небайдужі представники інших країн вимагали від Кремля припинити війну в Україні та звільнити всіх українських заручників.

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Маніфестація відбулась у рамках всесвітньої акції Stop Putin’s War in Ukraine у центрі бельгійської столиці поблизу будівель керівних інституцій Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.

Учасники акції нагадали про злочини кремлівського режиму в Україні, скоєні під час розв’язаної Росією "гібридної війни".

Активісти також вимагали від Кремля звільнити усіх українських політичних заручників і незаконно засуджених в’язнів.

До маніфестації також долучився депутат Європарламенту, друг України Марк Демесмакер, який на знак солідарності одягнув вишиванку.

"Я підтримую Україну. Я відвідував декілька разів лінію фронту в Україні і знаю, що там відбувається. Російська агресія чітко задокументована. Для міжнародного співтовариства є неприйнятним порушення міжнародного права. Якщо ЄС і міжнародна спільнота не захистять ці принципи, то не лише Україна, а й інші держави стануть жертвами. Ось чому я тут", - наголосив бельгійський політик.