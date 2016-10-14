В Брюсселе активисты требовали от Кремля прекратить войну в Украине

В Брюсселе украинские активисты и неравнодушные представители других стран требовали от Кремля прекратить войну в Украине и освободить всех украинских заложников.

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Манифестация состоялась в рамках всемирной акции Stop Putin's War in Ukraine в центре бельгийской столицы около зданий руководящих институтов Евросоюза, сообщает Укринформ.

Участники акции напомнили о преступлениях кремлевского режима в Украине, совершенные во время развязанной Россией "гибридной войны".

Активисты также потребовали от Кремля освободить всех украинских политических заложников и незаконно осужденных заключенных.

К манифестации также присоединился депутат Европарламента, друг Украины Марк Демесмакер, который в знак солидарности одел вышиванку.

"Я поддерживаю Украины. Я посещал несколько раз линию фронта в Украине и знаю, что там происходит. Российская агрессия четко задокументирована. Для международного сообщества неприемлемо нарушение международного права. Если ЕС и международное сообщество не защитят эти принципы, то не только Украина, а и другие государства станут жертвами. Вот почему я здесь", - подчеркнул бельгийский политик.