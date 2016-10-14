Учасники "Маршу нації" застосували піротехніку біля Лаври
П'ятниця, 14 жовтня 2016, 19:34
Учасники ходи "Марш нації" застосували піротехнічні засоби біля Києво-Печерської Лаври.
Як передає УНІАН, активісти вигукують: "Українській нації - українську церкву!".
Колону супроводжує автомобіль з гучною аудіосистемою, з якої лунає патріотична рок-музика.
Активісти викрикують гасла: "Наша славна Батьківщина - це велика Україна", "Не відступати і не здаватись!", "Наша доля у наших руках - велична втіха в запеклих боях" та інші.
Ходу супроводжує велика кількість співробітників Національної гвардії і Національної поліції.
У ході беруть участь близько 5 тисяч активістів Громадянського корпусу "Азов", громадської організації "С14", Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".