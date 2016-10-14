Учасники "Маршу нації" застосували піротехніку біля Лаври

Учасники ходи "Марш нації" застосували піротехнічні засоби біля Києво-Печерської Лаври.

Як передає УНІАН, активісти вигукують: "Українській нації - українську церкву!".

Колону супроводжує автомобіль з гучною аудіосистемою, з якої лунає патріотична рок-музика.

Активісти викрикують гасла: "Наша славна Батьківщина - це велика Україна", "Не відступати і не здаватись!", "Наша доля у наших руках - велична втіха в запеклих боях" та інші.

Ходу супроводжує велика кількість співробітників Національної гвардії і Національної поліції.

У ході беруть участь близько 5 тисяч активістів Громадянського корпусу "Азов", громадської організації "С14", Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".