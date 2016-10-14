Участники "Марша нации" применили пиротехнику возле Лавры
Пятница, 14 октября 2016, 19:34
Участники шествия "Марш нации" применили пиротехнические средства возле Киево-Печерской Лавры.
Как передает УНИАН, активисты выкрикивают: "Украинской нации - украинскую церковь!".
Колонну сопровождает автомобиль с громкой аудиосистемой, из которой раздается патриотическая рок-музыка.
Активисты выкрикивают лозунги: "Наша славна Батьківщина - це велика Україна", "Не відступати і не здаватись!", "Наша доля у наших руках - велична втіха в запеклих боях" и другие.
Шествие сопровождает большое количество сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.
В шествии принимают участие около 5 тысяч активистов Гражданского корпуса "Азов", общественной организации "С14", Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".