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Участники "Марша нации" применили пиротехнику возле Лавры

Пятница, 14 октября 2016, 19:34

Участники шествия "Марш нации" применили пиротехнические средства возле Киево-Печерской Лавры.

Как передает УНИАН, активисты выкрикивают: "Украинской нации - украинскую церковь!". 

Колонну сопровождает автомобиль с громкой аудиосистемой, из которой раздается патриотическая рок-музыка. 

Активисты выкрикивают лозунги: "Наша славна Батьківщина - це велика Україна", "Не відступати і не здаватись!", "Наша доля у наших руках - велична втіха в запеклих боях" и другие.

Шествие сопровождает большое количество сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.

В шествии принимают участие около 5 тысяч активистов Гражданского корпуса "Азов", общественной организации "С14", Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

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Темы: Киев
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