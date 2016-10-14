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В ОБСЄ підтвердили вибух біля свого офісу у Франківську

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 20:55

У місії ОБСЄ підтвердили, що в ніч на 14 жовтня 2016 року біля офісу СММ ОБСЄ у Івано-Франківську стався вибух.

Про це йдеться у повідомленні місії, оприлюдненому на сайті ОБСЄ. 

"О 1:12 14 жовтня охоронець в офісі СММ ОБСЄ,  розташованому у центрі Івано-Франківська, почув вибух неподалік. На відзнятому матеріалі з камери відеоспостереження видно, що о 00:24 невідомий у капюшоні та з ліхтариком з'явився на стоянці, а о 1:12 було кинуто предмет, який вибухнув у 10 м від заднього входу до будівлі, де розміщений офіс СММ на 4 та 5 поверхах. Після цього невідомий втік", - йдеться у повідомленні. 

У повідомленні зазначено, що спостерігачі бачили фрагменти того, що було оцінено як вибуховий пристрій на місці події, сліди опалення на землю і стіні першого поверху будівлі.

Дев'ять вікон у нижній частині будівлі в радіусі 5 метрів було розбито. 

"Члени СММ не зазнали тілесних ушкоджень, майно пошкоджено також не було. Вибух стався приблизно у тому ж місці, де транспортний засіб СММ підпалили в ніч на 6 вересня 2016 року", - підкреслили у місії ОБСЄ. 

Українська правда 

Теми: ОБСЄІвано-Франківськвибух
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