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Мирний "Марш нації" прийшов на Софійську площу

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 21:09

"Марш нації", який зібрав близько 5 тисяч чоловік у Києві в п'ятницю, прийшов на Софійську площу в центрі міста.

Як передає "Інтерфакс-Україна", люди прийшли на площу з безліччю запалених факелів, прапорами "Правого сектора", полку "Азов", національними прапорами.

Хода від монумента "Батьківщина-Мати" по вулицях Лаврській, Мазепи, Грушевського, Хрещатику, Майдану Незалежності та Михайлівській вулиці пройшло досить мирно. Акцію супроводжувала велика кількість правоохоронців.

"У марші бере участь від 2 до 3-х тисяч чоловік", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

Теми: Київ
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