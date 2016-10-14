Мирний "Марш нації" прийшов на Софійську площу

"Марш нації", який зібрав близько 5 тисяч чоловік у Києві в п'ятницю, прийшов на Софійську площу в центрі міста.

Як передає "Інтерфакс-Україна", люди прийшли на площу з безліччю запалених факелів, прапорами "Правого сектора", полку "Азов", національними прапорами.

Хода від монумента "Батьківщина-Мати" по вулицях Лаврській, Мазепи, Грушевського, Хрещатику, Майдану Незалежності та Михайлівській вулиці пройшло досить мирно. Акцію супроводжувала велика кількість правоохоронців.

"У марші бере участь від 2 до 3-х тисяч чоловік", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.