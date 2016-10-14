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Мирный "Марш нации" пришел на Софийскую площадь

Пятница, 14 октября 2016, 21:09

"Марш нации", собравший около 5 тысяч человек в Киеве в пятницу, пришел на Софийскую площадь в центре города.

Как передает "Интерфакс-Украина", люди пришли на площадь с множеством зажженных факелов, флагами "Правого сектора", полка "Азов", национальными флагами.

Шествие от монумента "Родина-Мать" по улицам Лаврской, Мазепы, Грушевского, Крещатику, Майдану Независимости и Михайловской улице прошло довольно мирно. Акцию сопровождало большое количество правоохранителей.

"В марше принимает участие от 2 до 3-х тысяч человек", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
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