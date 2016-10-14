У Вірменії новий прем'єр - людина з "Газпрома". У Путіна кажуть, що ні до чого
Новим прем'єр-міністром Вірменії став Карен Карапетян.
Відповідний указ підписав президент Вірменії Сержем Саргсяном, повідомляє ТАСС.
У 2010-11 роках Карапетян займав пост мера Єревана, в даний час він - заступник гендиректора зі стратегічного та корпоративного розвитку російської компанії "Газпром Міжрегіонгаз" - дочірньої компанії "Газпрому".
Разом з тим прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував чутки про те, що президент Вірменії узгоджував з Володимиром Путіним кандидатуру прем'єра Вірменії.
"Ні, це не так. Це повний абсурд", - заявив Пєсков, пише ТАСС.
"Ви знаєте, що Росія дуже трепетно ставиться до того, щоб ніхто не втручався у наші внутрішні справи. Але Росія і завжди дуже акуратно ставиться до того, щоб не робити чогось, що могло б трактуватися як втручання у внутрішні справи інших країн" , - запевнив спікер Путіна.
Як відомо, 8 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Овік Абрамян після тривалої кризи в країні оголосив про свою відставку. Своє рішення він пояснив необхідністю консолідувати суспільство. Абрамян був призначений главою уряду у квітні 2014 року.