У Вірменії новий прем'єр - людина з "Газпрома". У Путіна кажуть, що ні до чого

Новим прем'єр-міністром Вірменії став Карен Карапетян.

Відповідний указ підписав президент Вірменії Сержем Саргсяном, повідомляє ТАСС.

У 2010-11 роках Карапетян займав пост мера Єревана, в даний час він - заступник гендиректора зі стратегічного та корпоративного розвитку російської компанії "Газпром Міжрегіонгаз" - дочірньої компанії "Газпрому".

Разом з тим прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував чутки про те, що президент Вірменії узгоджував з Володимиром Путіним кандидатуру прем'єра Вірменії.

"Ні, це не так. Це повний абсурд", - заявив Пєсков, пише ТАСС.

"Ви знаєте, що Росія дуже трепетно ставиться до того, щоб ніхто не втручався у наші внутрішні справи. Але Росія і завжди дуже акуратно ставиться до того, щоб не робити чогось, що могло б трактуватися як втручання у внутрішні справи інших країн" , - запевнив спікер Путіна.

Як відомо, 8 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Овік Абрамян після тривалої кризи в країні оголосив про свою відставку. Своє рішення він пояснив необхідністю консолідувати суспільство. Абрамян був призначений главою уряду у квітні 2014 року.