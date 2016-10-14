Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Армении новый премьер - человек из "Газпрома". У Путина говорят, что ни при чем

Пятница, 14 октября 2016, 21:14

Новым премьер-министром Армении стал Карен Карапетян.

Соответствующий указ подписан президентом Армении Сержем Саргсяном, сообщает ТАСС.

В 2010-11 годах Карапетян занимал пост мэра Еревана, в настоящее время он - заместитель гендиректора по стратегическому и корпоративному развитию российской компании "Газпром межрегионгаз" - дочерней компании "Газпрома".

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что президент Армении согласовывал с Владимиром Путиным кандидатуру премьера Армении.

"Нет, это не так. Это полный абсурд", - заявил Песков, пишет ТАСС

"Вы знаете, что Россия очень трепетно относится к тому, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела. Но Россия и всегда очень аккуратно относится к тому, чтобы не делать чего-то, что могло бы трактоваться как вмешательство во внутренние дела других стран",  - заверил спикер Путина. 

Как известно, 8 октября премьер-министр Армении Овик Абрамян после длительного кризиса в стране объявил о своей отставке. Свое решение он объяснил необходимостью консолидировать общество.   Абрамян был назначен главой армянского правительства в апреле 2014 года. 

Темы: РосcияГазпромАрмения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Росcия
Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества
В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после "мятежа" - разведка Британии
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: