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З "сірої зони" виведуть 9 населених пунктів - Жебрівський

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 21:46

Дев'ять населених пунктів будуть виведені з "сірої зони", якщо перенести контрольний пункт в'їзду-виїзду з селища Зайцеве до Майорська.

Про це розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, повідомляють "Новости Донбасса".

Жебрівський додав, що у держави на ці процеси немає коштів, тому залишається сподіватися на благодійні гроші.

"Ми переносимо КПВВ з Зайцевого до Майорська. Багато що будемо там облаштовувати. Є проблематика з відведенням електроенергії для нового контрольно-пропускного пункту в'їзду та виїзду", - сказав він.

Жебрівський додав, що на сьогоднішній день в Майорську склалася непроста ситуація.

"У багатьох будинках вода є, але до 5 поверху вода не піднімається, бо немає тиску", - сказав він, додавши, що вода в селище надходить з Горлівки.

Він додав, що також є проблеми з відсутністю електроенергії в прифронтовому селищі.

Ще одне питання, яке озвучив Жебрівський - населення.

Значна частина жителів Мар'їнки, за його словами, працює в непідконтрольній Горлівці. Також є невелика кількість сімей, які побажали відправити своїх дітей в школи, розташовані на непідконтрольній території - 10 учнів.

Теми: Донбас
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