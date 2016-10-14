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Из "серой зоны" выведут 9 населенных пунктов – Жебривский

Пятница, 14 октября 2016, 21:46

Девять населенных пунктов будут выведены из "серой зоны", если перенести контрольный пункт въезда-выезда из поселка Зайцево в Майорск.

Об этом рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщают "Новости Донбасса".

Жебривский добавил, что у государства на эти процессы нет средств, потому остается надеяться на благотворительные деньги.

"Мы переносим КПВВ из Зайцево в Майорск. Многое будем там обустраивать. Есть проблематика с отведением электроэнергии для нового контрольно-пропускного пункта въезда и выезда", - сказал он.

Жебривский добавил, что на сегодняшний день в Майорске сложилась непростая ситуация.

"Во многих домах вода есть, но до 5 этажа вода не поднимается, потому что нет давления", - сказал он, добавив, что вода в поселок поступает из Горловки.

Он добавил, что также есть проблемы с отсутствием электроэнергии в прифронтовом поселке.

Еще один вопрос, который озвучил Жебривский – население.

Значительная часть жителей Марьинки, по его словам, работает в неподконтрольной Горловке. Также есть небольшое количество семей, которые пожелали отправить своих детей в школы, расположенные на неподконтрольной территории – 10 учеников.

Темы: Донбасс
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