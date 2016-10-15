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Муждабаєв розповів про терор проти кримських татар

Субота, 15 жовтня 2016, 01:10

У випадку з репресіями проти кримськотатарського народу московський політичний режим дедалі більше набуває рис нацистського.

Про це заступник гендиректора телеканалу АТР Айдер Муждабаєв заявив на Форумі вільної Росії в Вільнюсі, повідомляє Укрінформ.

"Якщо в регіонах Росії можна говорити про наявність фашистського режиму вождистського типу, то на території Криму він набуває рис нацистського. Оскільки репресії йдуть за національною ознакою", - сказав Муждабаєв.

Він також назвав ганебною ситуацію, що досі жодна російська організація, в тому числі опозиційна, не висловила свого ставлення до репресій кримськотатарського народу. А ситуація, за словами українського журналіста, стає дедалі гіршою.

Є два види терору по відношенню до корінного народу Криму, що становить зараз 13-15% населення. Денний терор - депортація, підписка про невиїзд, юридичні обмеження. Нічний терор - викрадення, зникнення. На даний момент у цьому списку близько 15 осіб. Тіла деяких з них знайдені, іноді - зі слідами тортур, в розчленованому вигляді.

"У кримськотатарський народ вселяють сковуючий страх. Нещодавно Наріман Джеляль написав пам'ятку - як ходити вулицями Криму. Не поодинці, бажано по людних і добре освітлених місцях. Дітей і юнацтво краще відвозити на навчання і забирати назад. Це вже життя за законами гетто! І в Росії про це мовчать", - констатує журналіст.

Він нагадав, що в Криму заборонено Меджліс, заборонено 18 травня поминати загиблих під час депортації, заборонено святкувати день прапору кримськотатарського народу. У разі силових акцій окупанти діють за принципом облави, вриваючись у будинки. Риються і в дитячих речах, наставляють на дітей автомати.

Виступ Муждабаєва зацікавив відомого журналіста британської The Gardian Люка Гардінга, який збирається підготувати з цього приводу окрему публікацію.

Теми: КримокупаціяРосіятероризмкримські татари
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