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Муждабаев рассказал о терроре против крымских татар

Суббота, 15 октября 2016, 01:10

В случае с репрессиями против крымскотатарского народа московский политический режим все больше приобретает черты нацистского.

Об этом заместитель гендиректора телеканала АТР Айдер Муждабаев заявил на Форуме свободной России в Вильнюсе, сообщает Укринформ.

"Если в регионах России можно говорить о наличии фашистского режима вождистского типа, то на территории Крыма он приобретает черты нацистского. Поскольку репрессии идут по национальному признаку", - сказал Муждабаев.

Он также назвал позорной ситуацию, что до сих пор ни одна российская организация, в том числе оппозиционная, не высказала своего отношения к репрессиям крымскотатарского народа. А ситуация, по словам украинского журналиста, становится все хуже.

Есть два вида террора по отношению к коренному народу Крыма, который составляет сейчас 13-15% населения. Дневной террор - депортация, подписка о невыезде, юридические ограничения. Ночной террор - похищение, исчезновение. На данный момент в этом списке около 15 человек. Тела некоторых из них найдены, иногда - со следами пыток, в расчлененном виде.

"Крымскотатарскому народу внушают сковывающий страх. Недавно Нариман Джеляль написал памятку - как ходить по улицам Крыма. Не в одиночку, желательно по людным и хорошо освещенным местам. Детей и юношество лучше отвозить на учебу и забирать обратно. Это уже жизнь по законам гетто! И в России об этом молчат", - констатирует журналист.

Он напомнил, что в Крыму запрещен Меджлис, запрещено 18 мая поминать погибших во время депортации, запрещено праздновать день флага крымскотатарского народа. В случае силовых акций оккупанты действуют по принципу облавы, врываясь в дома. Роются и в детских вещах, наставляют на детей автоматы.

Выступление Муждабаеав заинтересовало известного журналиста британской The Gardian Люка Хардинга, который собирается подготовить по этому поводу отдельную публикацию.

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Темы: КрымоккупацияРосcиятерроризмкрымские татары
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