Акція "Stop Putin’s War" пройшла у 70 містах світу
В День захисника України українці у більш ніж 70 містах щонайменше у 27 країнах вийшли на акцію "Stop Putin’s War In Ukraine 2.0".
Про це повідомляє VIDIA.
#StopPutinsWarInUkraine!— UkrkongressLV (@UkrkongressLV) 14 жовтня 2016 р.
Piektdien, 14. oktobrī plkst. 17:00
Rīgā Antonijas ielā 2
(iepretī Krievijas vēstniecībai) pic.twitter.com/M5BzGwWuPg
Найперша акція відбулась у Римі – тамтешні українці вийшли на протест ще напередодні.
Як відомо, серед головних вимог виведення з території України усіх російських окупаційних військ, а також повернення назад до Росії усієї зброї і військової техніки; посилення наглядової місії ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень, і допуск місії ОБСЄ до частини російсько-українського кордону, яку Україна тимчасово не контролює, оскільки російсько-сепаратистські війська припиняють атаки тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ присутні на фронті.
Global #StopPutinsWarInUkraine demonstration in #Brussels pic.twitter.com/Yq3CMbpQhk— UKRinEU (@UA_EUMission) 14 жовтня 2016 р.
У Будапешті приєдналися до міжнародної акції #StopPutinStopWar #StopRussianAggression #StopPutinsWarInUkraine pic.twitter.com/ScUd0IfUTJ— UKR Embassy in HUN (@UKRinHUN) 14 жовтня 2016 р.
Рига долучилась до міжнародної акцї #StopPutinsWarInUkraine-українці і латиші вимагали #StopRussianAggression #LetMyPeopleGo #FreeSushchenko pic.twitter.com/QhIaOrH1uI— UKR Embassy in LVA (@UKRinLatvia) 14 жовтня 2016 р.
Окрім того, активісти вимагають звільнити громадян України, які незаконно утримуються під арештом – як на території Росії, так і в Криму – за політично вмотивованими і сфабрикованими звинуваченнями.
À #Paris malgré la pluie nous disons #StopPutinStopWar #StopRussianAggression #StopPutinsWarInUkraine pic.twitter.com/W9AX8bmklx— CRCUF (@crcuf) 14 жовтня 2016 р.
Як повідомляє Укрінформ, до акції долучились українці в Німеччині та Австрії. Прапори України, банери з закликами до Путіна негайно забратися з України, припинити окупацію Криму і утримувати заручників привернули увагу багатьох перехожих, які підходили з розпитуваннями. Багато хто впізнавав на фото знаменитого оперного співака Василя Сліпака, вбитого в АТО. Саме він був одним з ініціаторів акції Stop Putin Stop War і її організатором в Парижі в минулому році і загинув через кілька днів після того. Говорили на мітингу і про незаконно захопленого в Москві і кинутого в Лефортово кореспондента Укрінформу в Парижі Романа Сущенка.
Українські та польські активісти у Варшаві долучилися до всесвітньої акції “Stop Putin’s War in Ukraine”. Присутні з українськими, польськими і кримськотатарськими прапорами і плакатами і про агресивну сутність режиму Путіна скандували гасло "Російську зброю - до Росії".