Акция "Stop Putin's War" прошла в 70 городах мира
В День защитника Украины Украинцы в более чем 70 городах по меньшей мере в 27 странах вышли на акцию "Stop Putin's War In Ukraine 2.0".
Об этом сообщает VIDIA.
#StopPutinsWarInUkraine!— UkrkongressLV (@UkrkongressLV) 14 жовтня 2016 р.
Piektdien, 14. oktobrī plkst. 17:00
Rīgā Antonijas ielā 2
(iepretī Krievijas vēstniecībai) pic.twitter.com/M5BzGwWuPg
Самая первая акция состоялась в Риме - тамошние Украинцы вышли на протест еще накануне.
Как известно, среди главных требований вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники; усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допуск миссии ОБСЕ к части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, поскольку российско-сепаратистские войска прекращают атаки только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ присутствовуют на фронте.
Global #StopPutinsWarInUkraine demonstration in #Brussels pic.twitter.com/Yq3CMbpQhk— UKRinEU (@UA_EUMission) 14 жовтня 2016 р.
У Будапешті приєдналися до міжнародної акції #StopPutinStopWar #StopRussianAggression #StopPutinsWarInUkraine pic.twitter.com/ScUd0IfUTJ— UKR Embassy in HUN (@UKRinHUN) 14 жовтня 2016 р.
Рига долучилась до міжнародної акцї #StopPutinsWarInUkraine-українці і латиші вимагали #StopRussianAggression #LetMyPeopleGo #FreeSushchenko pic.twitter.com/QhIaOrH1uI— UKR Embassy in LVA (@UKRinLatvia) 14 жовтня 2016 р.
Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом - как на территории России, так и в Крыму - по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.
À #Paris malgré la pluie nous disons #StopPutinStopWar #StopRussianAggression #StopPutinsWarInUkraine pic.twitter.com/W9AX8bmklx— CRCUF (@crcuf) 14 жовтня 2016 р.
Как сообщает Укринформ, к акции присоединились Украинцы в Германии и Австрии. Флаги Украины, баннеры с призывами к Путину немедленно убраться из Украины, прекратить оккупацию Крыма и удерживать заложников привлекли внимание многих прохожих, которые подходили с расспросами. Многие узнавали на фото знаменитого оперного певца Василия Слепака, убитого в АТО. Именно он был одним из инициаторов акции Stop Putin Stop War и ее организатором в Париже в прошлом году и погиб через несколько дней после того. Говорили на митинге и о незаконно захваченном в Москве и брошенном в Лефортово корреспонденте Укринформа в Париже Романа Сущенко.
Украинские и польские активисты в Варшаве присоединились к всемирной акции "Stop Putin's War in Ukraine". Присутствующие с украинскими, польскими и крымско-татарскими флагами и плакатами и об агрессивной сущности режима Путина скандировали лозунг "Российское оружие - в Россию".