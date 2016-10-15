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Акция "Stop Putin's War" прошла в 70 городах мира

Суббота, 15 октября 2016, 01:31

В День защитника Украины Украинцы в более чем 70 городах по меньшей мере в 27 странах вышли на акцию "Stop Putin's War In Ukraine 2.0".

Об этом сообщает VIDIA.

Самая первая акция состоялась в Риме - тамошние Украинцы вышли на протест еще накануне.

Как известно, среди главных требований вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники; усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допуск миссии ОБСЕ к части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, поскольку российско-сепаратистские войска прекращают атаки только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ присутствовуют на фронте.

Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом - как на территории России, так и в Крыму - по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

Как сообщает Укринформ, к акции присоединились Украинцы в Германии и Австрии. Флаги Украины, баннеры с призывами к Путину немедленно убраться из Украины, прекратить оккупацию Крыма и удерживать заложников привлекли внимание многих прохожих, которые подходили с расспросами. Многие узнавали на фото знаменитого оперного певца Василия Слепака, убитого в АТО. Именно он был одним из инициаторов акции Stop Putin Stop War и ее организатором в Париже в прошлом году и погиб через несколько дней после того. Говорили на митинге и о незаконно захваченном в Москве и брошенном в Лефортово корреспонденте Укринформа в Париже Романа Сущенко.

 
Укринформ

Украинские и польские активисты в Варшаве присоединились к всемирной акции "Stop Putin's War in Ukraine". Присутствующие с украинскими, польскими и крымско-татарскими флагами и плакатами и об агрессивной сущности режима Путина скандировали лозунг "Российское оружие - в Россию".

 
укринформ
 

Темы: Европамиракции
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