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У окупантів на Донбасі більше танків, ніж у армії Німеччини - Порошенко

Субота, 15 жовтня 2016, 02:23

Президент України Петро Порошенко вважає, що Росія не припинить свою політику агресії, поки світ не об'єднається, щоб зупинити Москву.

Про це він написав у статті "Кінець маскараду", опублікованій у німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише DT.ua.

"Ми нарешті повинні припинити бути наївними як у 2008, або у 2014-2015 роках щодо справжніх намірів Росії. Вона і не збирається зупиняти агресію, якщо ми її разом не зупинимо", - йдеться у статті.

Він підкреслив важливість того, щоб в цій ситуації увесь світ був солідарний, а санкції проти Росії були продовжені.

"Вони утримують Росію за столом переговорів і стримують її від ще більших втрат людських життів. Ми також повинні докласти всі зусилля для того, щоб зірвати маску з проявів агресії Росії скрізь, де тільки можемо - і на Донбасі, і з приводу МН17, і навіть в Алеппо", - наголошує президент України.

Порошенко повідомив, що з 1 вересня поточного року на Донбасі загинуло вже 19 українських військовослужбовців та понад 100 поранені в боях.

"З понад 800 обстрілами з російської сторони у вересні і більше 500 вже в цьому місяці війна триває і є всі підстави вважати, що Мінський процес гальмує через нескінченний російський маскарад. Настав час змінити наше бачення щодо справжніх намірів Росії, адже вона загрожує не тільки Україні, але і стабільності і безпеці Європи", - підкреслив він.

Він також зазначив, що за оцінками української розвідки, на Донбасі знаходиться більше 700 російських танків, більше 1250 артилерійських систем, більше 1000 БМП і більше 300 систем ракетного залпового вогню.

"Іншими словами, проросійські бойовики на Донбасі мають більше танків, артилерії та систем залпового вогню, ніж Збройні сили Німеччини", - повідомив Порошенко.

Теми: ДонбасзброяРосіясанкціїПорошенко
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