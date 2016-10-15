У оккупантов на Донбассе больше танков, чем у армии Германии - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия не прекратит свою политику агрессии, пока мир не объединится, чтобы остановить Москву.

Об этом он написал в статье "Конец маскарада", опубликованной в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет DT.ua.

"Мы наконец должны перестать быть наивными как в 2008 или в 2014-2015 годах относительно истинных намерений России. Она и не собирается останавливать агрессию, если мы ее вместе не остановим", - говорится в статье.

Он подчеркнул важность того, чтобы в этой ситуации весь мир был солидарен, а санкции против России были продолжены.

"Они удерживают Россию за столом переговоров и сдерживают ее от еще больших потерь человеческих жизней. Мы также должны приложить все усилия для того, чтобы сорвать маску из проявлений агрессии России везде, где только можем - и на Донбассе, и по поводу МН17, а также в Алеппо ", - отмечает президент Украины.

Порошенко сообщил, что с 1 сентября текущего года на Донбассе погибли уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

"С более 800 обстрелами с российской стороны в сентябре и более 500 уже в этом месяце война продолжается и есть все основания полагать, что Минский процесс тормозит из-за бесконечного русского маскарада. Пришло время изменить наше видение истинных намерений России, ведь она угрожает не только Украине , но и стабильности и безопасности Европы", - подчеркнул он.

Он также отметил, что по оценкам украинской разведки, на Донбассе находится более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, более 1000 БМП и более 300 систем ракетного залпового огня.

"Иными словами, пророссийские боевики на Донбассе имеют больше танков, артиллерии и систем залпового огня, чем Вооруженные силы Германии", - сообщил Порошенко.