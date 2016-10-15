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Fitch поліпшило прогноз по кредитному рейтингу Росії

Субота, 15 жовтня 2016, 02:58

Міжнародне рейтингове агентство Fitch поліпшило прогноз по довгостроковому рейтингу дефолту Росії в іноземній і національній валютах з негативного до стабільного і підтвердило кредитний рейтинг Росії на рівні "BBB-".

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає BBC.

Поліпшення прогнозу пов'язане з тим, що, на думку агентства, Росія вела послідовну і надійну політику реагування на різке падіння цін на нафту.

У вересні агентство також зробило прогноз по дефіциту бюджету і ВВП Росії на 2016 і 2017 роки. При збереженні ціни на нафту на рівні 50 доларів за барель (прогноз Fitch на 2017 рік - 45 доларів за барель, прогноз на 2018 - 55 доларів), як зазначалося в заяві агентства, можливе скорочення витрат федерального бюджету.

Агентство також прогнозує, що за підсумками 2016 року дефіцит російського бюджету складе 3,9% ВВП, а в 2017 році скоротиться до 2,8%.

У свою чергу рейтингове агентство Standard & Poor's місяць тому підвищило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Росії до "стабільного" з "негативного", але при цьому підтвердило сам рейтинг на так званому "сміттєвому" рівні - "ВВ +".

У заяві агентства зазначалося, що в 2017-2019 роках очікується зростання реального ВВП Росії в середньому на 1,6%. За прогнозом S & P, російська економіка буде продовжувати адаптуватися до низьких цін на нафту.

В кінці січня 2015 року рейтингове агентство вперше за десятиліття знизило рейтинг Росії до "сміттєвого" - подібне рішення тягне за собою зниження попиту інвесторів на цінні папери й зростання вартості запозичень на зовнішніх ринках для країни.

Теми: Росіяекономіканафта
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