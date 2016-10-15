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Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России

Суббота, 15 октября 2016, 02:58

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта России в иностранной и национальной валютах с негативного до стабильного и подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB-".

Об этом говорится в сообщении агентства, передает BBC.

Улучшение прогноза связано с тем, что, по мнению агенства, Россия вела последовательную и надежную политику реагирования на резкое падение цен на нефть.

В сентябре агентство также сделало прогноз по дефициту бюджета и ВВП России на 2016 и 2017 годы. При сохранении цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель (прогноз Fitch на 2017 год - 45 долларов за баррель, прогноз на 2018 - 55 долларов), как отмечалось в заявлении агентства, возможно сокращение расходов федерального бюджета.

Агентство также прогнозирует, что по итогам 2016 года дефицит российского бюджета составит 3,9% ВВП, а в 2017 году сократится до 2,8%.

В свою очередь рейтинговое агентство Standard & Poor's месяц назад повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", но при этом подтвердило сам рейтинг на так называемом "мусорном" уровне - "ВВ+".

В заявлении агентства отмечалось, что в 2017-2019 годах ожидается рост реального ВВП России в среднем на 1,6%. По прогнозу S&P, российская экономика будет продолжать адаптироваться к низким ценам на нефть.

В конце января 2015 года рейтинговое агентство впервые за десятилетие снизило рейтинг России до "мусорного" - подобное решение влечет за собой снижение спроса инвесторов на ценные бумаги и рост стоимости заимствований на внешних рынках для страны.

Темы: Росcияэкономиканефть
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