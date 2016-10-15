"Наші Гроші" розказали, як сестра "діамантового прокурора" заволоділа 10 га землі

Лариса Прокопенко, сестра "діамантового прокурора" Олександра Корнійця, володіє понад 10 гектарами землі у селі Малютянка під Києвом, котрі були відчужені з комунальної власності КП "Київзеленбуд" через підставних осіб.

Про це повідомляється у розслідуванні Лесі Іванової для телепрограми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Йдеться про шість ділянок загальною площею 10,46 га і цільовим призначенням – сільське господарство. Згідно з даними майнового реєстру, усі ділянки було придбано в один день – 14 травня 2015 р.

Раніше ці землі входили до складу Міського декоративного розсадника "Теремки" – відокремленого підрозділу КП "Київзеленбуд".

У червні 2009 р. Києво-Святошинська РДА відібрала у "Теремків" 220 га (на підставі заяви директора цього підприємства) і зарахувала їх до земель запасу Малютянської сільради, після чого упродовж вересня 2009 – березня 2010 р.р. безкоштовно роздала землі низці фізосіб нібито під сільське господарство.

У вересні 2011 р. Управління СБУ у м.Києві порушило кримінальну справу за фактом розтрати службовими особами МДР "Теремки" майна, в особливо великих розмірах (8,07 млн грн.). СБУ вилучило у Києво-Святошинської РДА усі оригінали документів, однак результати розслідування невідомі, рішення по такій справі в судовому реєстрі не знайдено.

У 2015 р. цими ділянками зацікавилася вже ГПУ. В ході обшуку у домі Олександра Корнійця в липні 2015 р. (той самий обшук, коли в прокурора були знайдені діаманти), слідчі вилучили перелік осіб, яким відводилась земля у Малютянці.

Землю цим особам, як показав їхній допит, відводили без їхнього відома, а у подальшому ці ділянки перейшли у власність близьким родичам Корнійця. Безпосередньою організацією оборудки займався посередник, який діяв на підставі довіреностей. Водночас допитані навіть не знали, що посередник представляв їхні інтереси у виділенні їм землі. Ім’я посередника в судовому реєстрі приховане.

Сам Олександр Корнієць запевнив, що не має стосунку до вилученої під час обшуку документації – за його словами, папери сестри просто лежали в нього на зберіганні: "Ці документи були вилучені у мене, у моєї сестри, коли вона з нами святкувала День народження мого сина. У мене зберігалися [документи] і моєї матері, і дружини, і дітей, оскільки у мене є сейф, сертифікований для зберігання цінних речей".

Однак його сестра, Лариса Прокопенко, надіслала програмі копії договорів купівлі-продажу на всі шість ділянок. У більшості з них – дані про продавця та посередників – приховані. Однак в одній з угод – лишились не затертими.

Посередником від продавця виступав Олексій Скілков. Це давній бізнес-партнер Лариси Прокопенко по компаніях "Фірма Люкс-Трейд" і юрфірмі "Інстанто". Окрім того з вересня минулого року Скілков є партнером самого Корнійця по ГО "Всеукраїнський рух "Неможлива корупція".

Третій співзасновник ГО – Ольга Гребенюк – також брала участь в оборудці, як посередник від самої Прокопенко. Гребенюк також є співвласницею в "Інстанто" (зайшла замість Скілкова у 2013 році), а з 2015 р. – співзасновницею ТОВ "Біосант", де директором була вписана старша дочка Корнійця Анастасія.

Про своїх партнерів по боротьбі з корупцією Олександр Корнієць говорити відмовився, та наголосив, що його сестра не отримувала ділянки безоплатно, а купувала їх, і що могла собі це дозволити, оскільки давно займається нерухомістю: "В неї є гроші, вона не бідна людина".

Офіційно Лариса Прокопенко дійсно багато років є приватним підприємцем та співвласником кількох компаній. Разом із тим сестра прокурора мешкає у своїй "малосімейці" на околиці Києва.

Попри те, що на Прокопенко оформлений Mersedes-Benz GL 500, 2012 року випуску, їздить сестра прокурора на маршрутці. Того ранку, коли сама Прокопенко була помічена журналістами "Наших Грошей" у маршрутному автобусі, Mersedes був зафіксований під Київською обласної прокуратурою, де нині працює дружина Олександра Корнійця.

9 вересня Печерський районний суд м.Києва за клопотанням слідчих ГПУ наклав арешт на все майно Лариси Прокопенко в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000336. Йдеться про так звану "сміттєву справу": Корнійцю закидають те, що він заволодів часткою у ТОВ "Компанія "Ніколсан" (займається вивезенням сміття) з використанням свого службового становища, а оформив частку на свою сестру, як на підставну особу. 8 серпня цього року Корнійцю повідомили про підозру у вимаганні та підробці документів, як організатору злочину, Прокопенко – як спільнику.

Як відомо, заступник прокурора Київської області Корнієць та перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Шапакін були затримані 5 липня під час спецоперації СБУ та ГПУ. У них були знайдені значні суми грошей, а також діаманти.