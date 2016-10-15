На Луганщині від обстрілу загинули двоє бійців, поранено цивільного - ЛОВЦА
Субота, 15 жовтня 2016, 10:59
Внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків на попаснянському напрямку у п'ятницю двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, а жителя м. Золотого було поранено осколками у власному будинку.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА у суботу.
"Наразі постраждалого прооперовано у Попаснянській районній лікарні, його життю та здоров’ю ніщо не загрожує", - йдеться в повідомленні.
Керівник ЛОВЦА Юрій Гарбуз також повідомив, що по смт Станиця Луганська противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
Українська правда