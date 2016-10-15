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На Луганщині від обстрілу загинули двоє бійців, поранено цивільного - ЛОВЦА

Субота, 15 жовтня 2016, 10:59
На Луганщині від обстрілу загинули двоє бійців, поранено цивільного - ЛОВЦА

Внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків на попаснянському напрямку у п'ятницю двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, а жителя м. Золотого було поранено осколками у власному будинку.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА у суботу.

"Наразі постраждалого прооперовано у Попаснянській районній лікарні, його життю та здоров’ю ніщо не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Керівник ЛОВЦА Юрій Гарбуз також повідомив, що по смт Станиця Луганська противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: Луганська область
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