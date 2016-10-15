Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Луганской области от обстрела погибли двое бойцов, ранен гражданский - ЛОВГА

Суббота, 15 октября 2016, 10:59
В Луганской области от обстрела погибли двое бойцов, ранен гражданский - ЛОВГА

Вследствие артиллерийского обстрела боевиков на Попаснянском направлении в пятницу двое военнослужащих ВСУ погибли, а житель г. Золотое был ранен осколками в собственном доме.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА в субботу.

"Сейчас пострадавшего прооперировали в Попаснянской районной больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Руководитель ЛОВГА Юрий Гарбуз также сообщил, что по пгт. Станица Луганская противник вел огонь из стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: Луганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Луганская область
Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
Из-за обстрела оккупантов на Луганщине пострадал волонтер
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: