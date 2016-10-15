В Луганской области от обстрела погибли двое бойцов, ранен гражданский - ЛОВГА
Суббота, 15 октября 2016, 10:59
Вследствие артиллерийского обстрела боевиков на Попаснянском направлении в пятницу двое военнослужащих ВСУ погибли, а житель г. Золотое был ранен осколками в собственном доме.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА в субботу.
"Сейчас пострадавшего прооперировали в Попаснянской районной больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Руководитель ЛОВГА Юрий Гарбуз также сообщил, что по пгт. Станица Луганская противник вел огонь из стрелкового оружия.
Украинская правда