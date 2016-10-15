В Луганской области от обстрела погибли двое бойцов, ранен гражданский - ЛОВГА

Вследствие артиллерийского обстрела боевиков на Попаснянском направлении в пятницу двое военнослужащих ВСУ погибли, а житель г. Золотое был ранен осколками в собственном доме.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА в субботу.

"Сейчас пострадавшего прооперировали в Попаснянской районной больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Руководитель ЛОВГА Юрий Гарбуз также сообщил, что по пгт. Станица Луганская противник вел огонь из стрелкового оружия.

Украинская правда