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Україна перебуває в стані війни – президент

Субота, 15 жовтня 2016, 12:20

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна перебуває в стані війни і не виключає повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він заявив у суботу в Чугуєві Харківської області під час передачі військової техніки для армії.

"Ймовірність ескалації конфлікту залишається значною. Ті, хто не відчуває цього, мають зрозуміти – країна зараз перебуває у стані війни", - сказав Порошенко.

"Я наголошую на тому, що війна ведеться, і захист, оборона нашої держави – справа не лише Збройних сил, а всього українського народу", - підкреслив він.

Президент також зазначив, що не виключає повномасштабного російського вторгнення.

"У випадку повномасштабного російського вторгнення, яке ми, на жаль, не виключаємо, ми готові дати гідну відповідь", - сказав він.

За словами Порошенка, лише за останню добу на ділянці біля Водяного бойовиками було випущено більше 700 артилерійських снарядів і більше 300 мін.

"Те, що ми нікого не втратили ні сьогодні, ні вчора, є ознакою підвищення кваліфікації і рівня захисту і надійності нашої оборони", - заявив президент.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоРосія
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