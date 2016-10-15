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Украина находится в состоянии войны - президент

Суббота, 15 октября 2016, 12:20

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина находится в состоянии войны и не исключает полномасштабного вторжения России.

Об этом он заявил в субботу в Чугуеве Харьковской области во время передачи военной техники для армии.

"Вероятность эскалации конфликта остается значительной. Те, кто не чувствует этого, должны понять - страна сейчас находится в состоянии войны", - сказал Порошенко.

"Я подчеркиваю, что война ведется, и защита, оборона нашего государства - дело не только Вооруженных сил, а всего украинского народа", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что не исключает полномасштабного российского вторжения.

"В случае полномасштабного российского вторжения, которого мы, к сожалению, не исключаем, мы готовы дать достойный ответ", - сказал он.

По словам Порошенко, только за последние сутки на участке возле Водяного боевиками было выпущено более 700 артиллерийских снарядов и более 300 мин.

"То, что мы никого не потеряли ни сегодня, ни вчера, является признаком повышения квалификации и уровня защиты и надежности нашей обороны", - заявил президент.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоРосcия
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