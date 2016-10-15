Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії кажуть, що дата саміту "нормандської четвірки" не узгоджена

Субота, 15 жовтня 2016, 13:27

Питання про терміни проведення саміту "нормандської четвірки" поки не узгоджене, у експертів не було достатньо часу для підготовки зустрічі лідерів.

Про це заявив "Інтерфаксу" помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Питання (про дату) до кінця не погоджено. З ініціативою очевидно повинні вийти німці, тому що вони до цього запрошували (на саміт до себе)", - сказав Ушаков.

Він підкреслив, що "поки не ясно, що обговорювати і що може бути результатом такої зустрічі, немає ясності".

"У експертів не було достатньо часу для підготовки", - сказав він.

Як повідомлялося, у п'ятницю речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у принципі готова запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт щодо України у Берлін.

Раніше посол РФ у Франції заявив, що  Меркель запросила лідерів "нормандської четвірки" на робочу вечерю у Берлін 19 жовтня. Підтвердження цієї інформації з боку німецького уряду не було.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: