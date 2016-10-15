Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России говорят, что дата саммита "нормандской четверки" не согласована

Суббота, 15 октября 2016, 13:27

Вопрос о сроках проведения саммита "нормандской четверки" пока не согласован, у экспертов не было достаточно времени для подготовки встречи лидеров.

Об этом заявил "Интерфаксу" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вопрос (о дате) до конца не согласован. С инициативой очевидно должны выйти немцы, потому что они до этого приглашали (на саммит к себе)", - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что "пока не ясно, что обсуждать и что может быть итогом такой встречи, нет ясности".

"У экспертов не было достаточно времени для подготовки", - сказал он.

Как сообщалось, в пятницу спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в принципе готова пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит по Украине в Берлин.

Ранее посол РФ во Франции заявил, что Меркель пригласила лидеров "нормандской четверки" на рабочий ужин в Берлин 19 октября. Подтверждения этой информации со стороны немецкого правительства не было.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Росcия
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Финляндия закрывает генконсульство РФ в Турку
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: