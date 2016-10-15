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Прокуратура оскаржить запобіжний захід для захоплювачів Харківської ОДА

Субота, 15 жовтня 2016, 14:41

Прокуратура оскаржить рішення Київського райсуду Харкова про можливість виходу під заставу підозрюваних в організації та активній участі в масових заворушеннях під час захоплення Харківської ОДА в квітні 2014 року Єгора Логвинова і Спартака Головачова.

"У понеділок буде подана апеляція", - сказав "Інтерфакс-Україна" прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

У свою чергу глава адміністрації президента Ігор Райнін, відповідаючи на питання журналістів, назвав ситуацію з підозрюваними в захопленні ОДА яскравим прикладом необхідності внесення змін до "закону Савченко".

"Там проблема глибше - вони сиділи 2,5 роки. В матеріалах справи докази (їх провини) і прокуратура вимагає 5 років. Тобто фактично в кінці жовтня за законом Савченко вони повинні взагалі були б бути звільнені (якби суд виніс обвинувальний вирок - ІФ). Це яскравий приклад того, що "закон Савченко" потрібно змінювати", - сказав Райнін.

Він також повідомив, що суд відпустив під цілодобовий домашній арешт екс-нардепа від КПУ Аллу Александровську, підозрювану в сепаратизмі, через її стан здоров'я.

"Вона дійсно погано себе почуває, це дуже жорстка міра запобіжного заходу - цілодобовий арешт, я не бачу тут проблематики", - сказав Райнін.

Він також висловив упевненість в тому, що ці події не вплинуть на ситуацію з безпекою в області: "Ні, абсолютно (не вплине). Тому що увага приділяється обороні Харківської області і на рівні регіональному, і на рівні національному".

Як повідомлялося, 13 жовтня апеляційний суд Харківської області пом'якшив запобіжний захід підозрюваній в сепаратизмі екс-нардепу від КПУ Алли Александровській, змінивши утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Раніше Київський райсуд змінив запобіжний захід щодо Спартака Головачова і Єгора Логвинова, підозрюваних в організації та активній участі в масових заворушеннях під час захоплення Харківської облдержадміністрації в квітні 2014 р., встановивши для них можливість внесення застави. 13 жовтня Головачов вийшов на свободу.

Теми: Харків
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