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У Росії переймаються, що Україні не вистачить газу на зиму

Субота, 15 жовтня 2016, 14:54

Росія може поставити Україні обсяги газу, яких бракує для проходження зими, при наявності в українських партнерів необхідних ресурсів для оплати.

Про це заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак журналістам на Гоа, повідомляє Інтерфакс.

"Ми зі свого боку готові повністю забезпечити транзит газу (через Україну) для європейських споживачів і поставки газу Україні для закачування в ПСГ", - сказав Новак.

Він підкреслив, що "за наявності відповідних грошових ресурсів в України необхідний обсяг газу буде поставлено".

Новак заявив, що "на сьогоднішній день, за нашою оцінкою, для проходження зими в ПСГ України недостатньо газу" - за літній період туди не було закачано близько півтора мільярдів кубометрів газу.

"Це ризики для українських споживачів, що їм доведеться скорочувати споживання газу, якщо зима буде холодною, це ризики значні", - сказав російський міністр, зазначивши, що виникає загроза "користування транзитним газом, як це було іноді в попередні роки".

"Але це відповідальність української сторони", - додав Новак.

Теми: Росіягаз
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