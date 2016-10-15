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В России беспокоятся, что Украине не хватит газа на зиму

Суббота, 15 октября 2016, 14:54

Россия может поставить Украине недостающие для прохождения зимы объемы газа при наличии у украинских партнеров необходимых ресурсов для оплаты.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам на Гоа, сообщает Интерфакс.

"Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить транзит газа (через Украину) для европейских потребителей и поставки газа Украине для закачки в ПХГ", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что "при наличии соответствующих денежных ресурсов у Украины необходимый объем газа будет поставлен".

Новак заявил, что "на сегодняшний день, по нашей оценке, для прохождения зимы в ПХГ Украины недостаточно газа" - за летний период туда не было закачено порядка полутора миллиардов кубометров газа.

"Это риски для украинских потребителей, что им придется сокращать потребление газа, если зима будет холодной, это риски значительные", - сказал российский министр, отметив, что возникает угроза "пользования транзитным газом, как это было иногда в предыдущие годы".

"Но это ответственность украинской стороны", - добавил Новак.

Темы: Росcиягаз
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