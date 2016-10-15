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У РФ відкрили пам'ятник Грозному, у Пітері на його честь хочуть назвати вулицю

Субота, 15 жовтня 2016, 15:47

У Росії відкрили пам'ятник цареві Івану Грозному, у Санкт-Петербурзі хочуть назвати на його честь одну з вулиць. 

Як повідомляє "Русская служба Би-Би-Си", пам'ятник відкрили у м.Орел на набережній річки Ока.  На церемонії були присутні губернатор Орловської області, лідер московського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр "Хірург" Залдостанов, письменники, політики. 

Міністр культури Володимир Мединський передав письмове вітання з цього приводу,  з якого випливає, що Грозний - "особистість суперечлива, але пам'ятник йому потрібен".

Губернатор Орловської області Вадим Потомський заявив, що він вважає Івана Грозного, Сталіна і Петра I великими людьми, які внесли "величезний внесок" у розвиток і становлення російської держави.

Спершу пам'ятник планувалося встановити 3 серпня, але мешканці міста влаштували пікети на знак протесту, тож захід перенесли на 14 жовтня. До суду було подано позов з вимогою заборонити встановлення пам'ятника навпроти будівлі Театру юного глядача. В результаті пам'ятник встановили на набережній.

 

Разом з тим у Петербурзі одну з вулиць запропонували перейменувати на честь Івана Грозного, повідомляє "Говорит Москва".

З ініціативою до влади міста звернулися активісти організації, яка називається "Національний комітет +60". Головну автомагістраль у селищі Можайський Красносільського району вони пропонують перейменувати на проспект Івана Грозного, мотивуючи це тим, що цар свого часу перебував на території сучасного Санкт-Петербурга.

На думку істориків і краєзнавців, Грозний "після придушення заколоту новгородських, прозахідних сепаратистів відправився на Дудоровський цвинтар Водской пятіни колишньої Новгородської республіки, де розташовувалася Введенська церква".  За словами активістів, нинішня назва - проспект Двадцять П'ятого Жовтня, "є пережитком більшовицького минулого" та  ганьбить "унікальне місце".

"Українська правда" в Threads

Теми: Росія
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