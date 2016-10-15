В РФ открыли памятник Грозному, в Питере в его честь хотят назвать улицу

В России открыли памятник царю Ивану Грозному, в Санкт-Петербурге хотят назвать в честь одну из улиц.

Как сообщает "Русская служба Би-Би-Си", памятник открыли в г. Орел на набережной реки Ока. На церемонии присутствовали губернатор Орловской области, лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов, писатели, политики.

Министр культуры Владимир Мединский передал письменное приветствие по этому поводу, из которого следует, что Грозный - "личность противоречивая, но памятник ему нужен".

Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что он считает Ивана Грозного, Сталина и Петра I великими людьми, которые внесли "огромный вклад" в развитие и становление российского государства.

Сначала памятник планировалось установить 3 августа, но жители города устроили пикеты в знак протеста, поэтому мероприятие перенесли на 14 октября. В суд был подан иск с требованием запретить установку памятника напротив здания Театра юного зрителя. В результате памятник установили на набережной.

Вместе с тем в Петербурге одну из улиц предлагают переименовать в честь Ивана Грозного, сообщает "Говорит Москва".

С инициативой к властям города обратились активисты организации, которая называется "Национальный комитет 60". Главную автомагистраль в поселке Можайский Красносельского района они предлагают переименовать в проспект Ивана Грозного, мотивируя это тем, что царь в свое время находился на территории современного Санкт-Петербурга.

По мнению историков и краеведов, Грозный "после подавления мятежа новгородских, прозападных сепаратистов отправился на Дудоровское кладбище Водской пятины бывшей Новгородской республики, где располагалась Введенская церковь". По словам активистов, нынешнее название - проспект Двадцать Пятого Октября, "является пережитком большевистского прошлого" и позорит "уникальное место".