Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ открыли памятник Грозному, в Питере в его честь хотят назвать улицу

Суббота, 15 октября 2016, 15:47

В России открыли памятник царю Ивану Грозному, в Санкт-Петербурге хотят назвать в честь одну из улиц.

Как сообщает "Русская служба Би-Би-Си", памятник открыли в г. Орел на набережной реки Ока. На церемонии присутствовали губернатор Орловской области, лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов, писатели, политики.

Министр культуры Владимир Мединский передал письменное приветствие по этому поводу, из которого следует, что Грозный - "личность противоречивая, но памятник ему нужен".

Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что он считает Ивана Грозного, Сталина и Петра I великими людьми, которые внесли "огромный вклад" в развитие и становление российского государства.

Сначала памятник планировалось установить 3 августа, но жители города устроили пикеты в знак протеста, поэтому мероприятие перенесли на 14 октября. В суд был подан иск с требованием запретить установку памятника напротив здания Театра юного зрителя. В результате памятник установили на набережной.

 

Вместе с тем в Петербурге одну из улиц предлагают переименовать в честь Ивана Грозного, сообщает "Говорит Москва".

С инициативой к властям города обратились активисты организации, которая называется "Национальный комитет 60". Главную автомагистраль в поселке Можайский Красносельского района они предлагают переименовать в проспект Ивана Грозного, мотивируя это тем, что царь в свое время находился на территории современного Санкт-Петербурга.

По мнению историков и краеведов, Грозный "после подавления мятежа новгородских, прозападных сепаратистов отправился на Дудоровское кладбище Водской пятины бывшей Новгородской республики, где располагалась Введенская церковь".  По словам активистов, нынешнее название - проспект Двадцать Пятого Октября, "является пережитком большевистского прошлого" и позорит "уникальное место".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Росcия
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
В Москве поставили ЗРК "Панцирь" на закрытой свалке - СМИ
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: