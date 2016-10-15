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У Мар'їнці після нічного обстрілу пошкоджено 5 будинків

Субота, 15 жовтня 2016, 16:28

В результаті обстрілу Мар'їнки в ніч на суботу пошкоджено 5 будинків.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, вночі від влучень снарядів постраждали 4 будинки по вулиці Орджонікідзе та один – по Прокоф’єва.

Пошкоджено дахи, вікна, господарчі споруди. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

На місці обстрілів працює слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції. Правоохоронці фіксують наслідки злочину бойовиків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Загалом за останній тиждень внаслідок ударів бойовиків руйнувань зазнали 8 житлових будинків, було поранено жінку.

Обстріли відбуваються здебільшого вночі, коли мирне населення відпочиває у своїх домівках, зазначають у поліції.

Українська правда

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Теми: Донбас
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