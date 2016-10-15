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АТО: 23 обстріли протягом дня

Субота, 15 жовтня 2016, 19:15

Упродовж дня 15 жовтня зафіксовано 23 випадки відкриття вогню по українських позиціях.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

На Маріупольському напрямку відбулось 8 обстрілів. Під вогонь з мінометів калібру 120мм потрапили позиції сил АТО у Мар’їнці, Широкіному, Красногорівці. Окрім зброї великого калібру ворог застосовував кулемети та стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку противник 12 разів порушував "режим тиші". Зокрема в районі Новозванівки з боку бойовиків по українських позиціях відбулися обстріли з артилерії 122 та 152 калібрів, в Попасній – із мінометів калібру 82мм та стрілецької зброї, а поблизу Новоолександрівки – з мінометів обох калібрів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 3 випадки порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. В районі Троїцького, Авдіївки та Новгородського окупанти обстріляли позиції українських захисників з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: АТО
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