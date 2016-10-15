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АТО: 23 обстрела в течение дня

Суббота, 15 октября 2016, 19:15

В течение дня 15 октября зафиксировано 23 случая открытия огня по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

На Мариупольском направлении состоялось 8 обстрелов. Под огонь из минометов калибра 120 мм попали позиции сил АТО в Марьинке, Широкино, Красногоровке. Кроме оружия крупного калибра враг применял пулеметы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении противник 12 раз нарушал "режим тишины". В частности, в районе Новозвановки со стороны боевиков по украинским позициям состоялись обстрелы из артиллерии 122 и 152 калибров, в Попасной - с минометов калибра 82мм и стрелкового оружия, а вблизи Новоалександровки - из минометов обоих калибров.

На Донецком направлении зафиксировано 3 случая нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. В районе Троицкого, Авдеевки и Новгородского оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: АТО
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