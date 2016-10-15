Порошенко назначил руководителя ГУР замглавы АП

Президент Петр Порошенко назначил Валерия Кондратюка заместителем главы Администрации президента.

Соответствующий указ от 15 октября обнародован на сайте главы государства.

Он также освободил Кондратюка с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны и назначил начальником ГУР Василия Бурбу.

Как известно, заместитель главы АП Андрей Таранов погиб 18 сентября в Киевево время отдыха на Днепре: его скутер столкнулся с другим плавсредством у Гаванского моста.

Украинская правда