Порошенко назначил руководителя ГУР замглавы АП
Суббота, 15 октября 2016, 19:33
Президент Петр Порошенко назначил Валерия Кондратюка заместителем главы Администрации президента.
Соответствующий указ от 15 октября обнародован на сайте главы государства.
Он также освободил Кондратюка с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны и назначил начальником ГУР Василия Бурбу.
Как известно, заместитель главы АП Андрей Таранов погиб 18 сентября в Киевево время отдыха на Днепре: его скутер столкнулся с другим плавсредством у Гаванского моста.
Украинская правда