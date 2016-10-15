На Донеччині затримали бойовика "Муравья", який атакував ДАП

У Донецькій області затримали бойовика, який проходив навчання у Росії та брав участь у атаках на Донецький аеропорт.

Про це 15 жовтня повідомили в облуправлінні Нацполіції.

"20-річний чоловік приєднався до бойовиків у квітні 2014 року, одразу після того, як вийшов з тюрми у Горлівці, де відбував покарання за пограбування. Спочатку хлопця, який отримав прізвисько "Муравей", направили до Ростова у РФ для проходження курсу молодого бійця", - повідомили у поліції.

До України він повертався у складі колони бронетехніки з БМП та "Уралів". За словами затриманого, серед понад 100 осіб "особового складу" тільки близько 30 були українцями, інші – мешканці РФ.

"Керівництво" направило новобранця до Донецького аеропорту, де його рота була повністю розбита – живими залишилося тільки шестеро. Після – знову навчання у Ростові, цього разу вже на розвідника-диверсанта та участь у боях на підступах до Дебальцевого. Там його група знову була розбита, а сам "Муравей" отримав поранення у живіт", - повідомили у Нацполіції.

Після лікування бойовик взяв відпустку, але назад до "побратимів" не повернувся. 22-річний чоловік переїхав до с.Верхньоторецьке, де вирішив розпочати нове життя.

"Під час перетину лінії розмежування він і був затриманий оперативниками. Серед речей поліцейські знайшли військовий квиток "ДНР", відомості про лікування у медичних закладах після поранення та ін. Згідно зі ст. 260 КК (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) затриманому може загрожувати до 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні НП.

Ще один прихильник терористів був затриманий оперативниками главку в Авдіївці. 27-річний чоловік брав участь у захопленні райвідділу в Авдіївці в 2014 році, потім охороняв цю будівлю у складі НЗФ "ДНР" "Руська православна армія". Після цього здійснював контрольно-пропускний режим на блокпостах міста.

Разом з бойовиками відступив до Донецька, але вирішив повернутися додому до Авдіївки після того, як йому перестали платити гроші.

У поліції зазначили, що минулого тижня 4 бойовика, які були членами "ДНР", отримали повідомлення про підозру за свої протиправні діяння.

"Усі вони приєдналися до терористів, аби заробити – хтось був безробітний, а хтось тільки-но вийшов з місць позбавлення волі", - повідомили у НП.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що бойовик на прізвисько Муравей проходив спецпідготовку в учбових центрах в Ростовській області РФ. Як відомо, цей бойовик був затриманий Нацгвардією. Він намагався пройти з окупованої території у компанії жінки з дитиною.

Українська правда