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У Польщі проведуть ексгумацію тіла экс-президента Качинського

Субота, 15 жовтня 2016, 22:31

Лідер польської партії "Закон і справедливість" Ярослав Качинський погодився на ексгумацію тіла брата - екс-президента Польщі Леха Качинського.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Onet.

"Це законне рішення прокуратури, і я не бачу причин, чому в даному випадку це було інакше", - сказав Качинський.

Раніше Генпрокуратура Польщі вирішила почати ексгумацію тіл загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом у 2010 році, внслідок якої загинула урядова делегація, у тому числі президент Польщі Лех Качиньський. Таким чином слідча група має намір встановити причини падіння літака.

Новая газета

Теми: ПольщаРосіяГенпрокуратура
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